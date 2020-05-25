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ذكرت باعتقال توفيق بوعشرين وهاجر الريسوني.. الصحف الإسبانية “تسلط” الضوء على اعتقال الزميل الريسوني

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alyaoum24 0 تبليغ

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سلطت وسائل إعلامية إسبانية الضوء على خبر اعتقال الزميل سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” يوم الجمعة الماضي.

وأشارت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ” إيفي”، أنه تم اعتقال الزميل الريسوني يوم الجمعة قبل أن تقرر المحكمة، اليوم الاثنين، إيداعه سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء وتحديد يوم 11 يونيو كموعد لجلسة الاستنطاق التفصيلي.

وأكدت صحيفة “لابانغوارديا” أن محيط الريسوني يرى أن السبب الحقيقي وراء الاعتقال هو خطه السياسي وعمله الصحفي في جريدة “أخبار اليوم”، مذكرا بمتابعة واعتقال صحافيين من المؤسسة في فترة سابقة، المدير توفيق بوعشرين والصحافية هاجر الريسوني.

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وشددت صحيفة “إلفارو دي سبتة”، نقلا عن وكالة الأنباء الاسبانية، على كون الصحيفة أصبحت خلال السنوات الأخيرة أكثر عرضة للمتابعات.

 

 

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