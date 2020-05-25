سلطت وسائل إعلامية إسبانية الضوء على خبر اعتقال الزميل سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” يوم الجمعة الماضي.
وأشارت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ” إيفي”، أنه تم اعتقال الزميل الريسوني يوم الجمعة قبل أن تقرر المحكمة، اليوم الاثنين، إيداعه سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء وتحديد يوم 11 يونيو كموعد لجلسة الاستنطاق التفصيلي.
وأكدت صحيفة “لابانغوارديا” أن محيط الريسوني يرى أن السبب الحقيقي وراء الاعتقال هو خطه السياسي وعمله الصحفي في جريدة “أخبار اليوم”، مذكرا بمتابعة واعتقال صحافيين من المؤسسة في فترة سابقة، المدير توفيق بوعشرين والصحافية هاجر الريسوني.
وشددت صحيفة “إلفارو دي سبتة”، نقلا عن وكالة الأنباء الاسبانية، على كون الصحيفة أصبحت خلال السنوات الأخيرة أكثر عرضة للمتابعات.
كانت هذه تفاصيل خبر ذكرت باعتقال توفيق بوعشرين وهاجر الريسوني.. الصحف الإسبانية “تسلط” الضوء على اعتقال الزميل الريسوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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