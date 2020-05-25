الداخلة.. توقيف 25 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء -صور

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة، صباح اليوم الاثنين، من إجهاض محاولة لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة، وتوقيف خمسة وعشرين مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وبحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، أنه تم ضبط هؤلاء المرشحين، على مستوى شاطئ بضواحي المدينة، وهم يستعدون للمغادرة على متن قارب تقليدي الصنع، حيث تم العثور بحوزتهم على محركين بحريين وتسع حاويات بلاستيكية بها 540 لترا من البنزين.

واضاف البلاغ أنه تم إخضاع الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف منظمي عملية الهجرة غير المشروعة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.