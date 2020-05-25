تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار كورونا خلال 24 ساعة.. جهة البيضاء لا زالت تتصدر

لا تزال جهة الدار البيضاء- سطات تسجل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا للحصيلة الرسمية، التي نشرتها وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الإثنين، فإن جهة الدارالبيضاء – سطات سجلت 61 إصابات جديدة مؤكدة، حيث ارتفع عدد الإجمالي فيها إلى 2458 إصابة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سجلت 24 إصابات جديدة، حيث بلغ عدد المصابين 1037 مصابا، تليها جهة الرباط القنيطرة التي سجلت 8 إصابات جديدة، حيث ارتفع عدد الاصابات إلى 696 إصابة.

أما بالنسبة إلى جهة مراكش – آسفي، حيث تم تأكد تسجيل 3 حالات جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة حيث قدر عدد المصابين بالفيروس 1322إصابة. وفي جهة سوس- ماسة سجلت إصابتين، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 87 إصابة.كما سجلت جهة فاس مكناس إصابة واحدة بالفيروس،خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولوحظ استقرار عدد الإصابات في عدد من جهات المملكة، خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في كل من جهة درعة – تافيلالت 586، وجهة بني ملال – خنيفرة 113 إصابة بالفيروس.

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وشهدت الاستقرار في حالات الإصابة بالفيروس، أيضا، كل من جهة الشرق، التي سجلت 186 إصابة، وجهة كلميم – واد نون، التي سجلت 43 إصابة، فضلا عن جهة العيون – الساقية الحمراء 4 إصابات، وجهة الداخلة – وادي الذهب 5 فقط.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى 7532 حالة مع استبعاد 144 ألف و671 حالة.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة أنه خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل حالة وفاة واحدة لترتفع الحصيلة إلى 200 حالة وفاة تم تسجيله منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأكد المتحدث أن تم تسجيل 71 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 4774 حالة بنسبة 63.4 في المائة.