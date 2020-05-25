افاد مصدر امني، الاثنين، بتكليف الفريق الركن قيس المحمداوي، قائداً لعمليات بغداد. وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه تم "تكليف الفريق الركن قيس المحمداوي، بمهام قيادة عمليات بغداد". وأوضح المصدر، أن "تكليف المحمداوي، جاءت بعد تدهور الحالة الصحية للواء الركن عبد الحسين التميمي".

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