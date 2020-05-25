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بايرن ميونخ يفتقد خدمات نجم وسطه في كلاسيكو البوندسليغا

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2020-05-25 | 21:44

بايرن ميونخ يفتقد خدمات نجم وسطه في كلاسيكو البوندسليغا

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أكد المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، هانزي فليك، غياب لاعبه تياجو ألكانتارا، عن مواجهة بوروسيا دورتموند، غدًا الثلاثاء.
ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على بوروسيا دورتموند، في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين، من عمر الدوري الألماني.

وقال فليك، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تياجو لم يكن قادرًا على التدرب اليوم وهو خارج مواجهة دورتموند بكل أسف".


وبسؤاله عن التشكيل الذي سيدفع به في الكلاسيكو الألماني، أجاب: "أفضل الاحتفاظ بذلك لنفسي".

ويغيب أيضًا كل من نيكلاس سولي وفيليب كوتينيو وكورينتين توليسو، عن صفوف الفريق البافاري في مواجهة الغد.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

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