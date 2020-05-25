الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة لمليشيات غريان

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن سلاح الجو الليبي دمر مخازن أسلحة تابعة للمليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا.

وأضاف المحجوب لـ"العين الأخبارية"، أن سلاح الجو الليبي استهدف مساء الاثنين، العديد من الأهداف في المنطقة العسكرية التي أعلنت عنها القيادة العامة الممتدة من غريان ثم الهيرة إلى الأصابعة.

وأوضح أنه تم استهداف معسكر السلخانة بغريان ومعسكر أبو رشادة لليوم الثاني على التوالي بغارات جوية عنيفة، دمر على أثرها مخزنا للأسلحة ومخزن آخر للعربات المسلحة.

ولفت المحجوب إلى أن الجيش الليبي نفذ أيضًا عملية نوعية في محور القداحية جنوب مدينة مصراتة، نتج عنها تدمير عدد من الآليات وأسر عنصر من المليشيات الموالية لتركيا.

وأكد أن منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي أسقط عدد كبير من الطائرات المسيرة خلال 24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة على تخوم العاصمة طرابلس.

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من جانبه يرى الرائد محمد حسن الخبير العسكري الليبي، أن عملية إعادة التموضع التي يجريها الجيش الليبي يجب أن يرتبط بسلسلة ضربات لا تنفصل إلى الجبل الغربي وصولاً إلى قاعدة الوطية الجوية ومنها إلى مدينة الزاوية.

وأوضح لـ"العين الاخبارية" أن مفتاح العاصمة طرابلس في مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة وتاجوراء الواقعة شرقها، حيث أن السيطرة عليها ستسهل الاجتياح السريع لقاعدة معيتيقة الجوية الواقعة بالقرب منها في منطقة سوق الجمعة.

وأضاف حسن أن انتقال القوات إلى الساحل وقطع طريق الإمداد عن مصراتة، سيعجل بلا شك انهيار المرتزقة المعتمدين بشكل كلي على الدعم من مدينة مصراتة المحتكرة بشكل كبير كل الدعم الذي يصل من تركيا.

وتوعد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر السبت، بمواصلة القتال ضد الاستعمار التركي حتى الانتصار عليه وطرده خارج البلاد.

وتستمر انتهاكات أنقرة، للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين.

ويواجه الجيش الليبي منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 تنظيمات متطرفة جلبتها تركيا للدفاع عن مصالحها المتعاهدة عليها مع حكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على طرابلس.