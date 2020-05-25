ذكرت معلومات صحافية أن المسؤول التنظيمي والعسكري لحركة "فتح" و"منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، تابع الإشكال العائلي، الذي جرى في مخيم الرشيدية مساء اليوم، والذي أدى إلى مقتل المدعو جمال الجاعوني وهو في العقد الخامس من العمر، وجرح ثلاثة آخرين.
ونتيجة للملاحقات، تمكن عناصر تابعين لحركة "فتح" من إلقاء القبض على المتسببين بالإشكال، وتسليمهم إلى مخابرات الجيش.
وتمنت قيادة حركة "فتح" في منطقة صور، في بيان، على "الإخوة الإعلاميين، توخي الدقة في نقل الأخبار، وعدم تضخيمها، حرصا على مصلحة أهلنا في مخيم الرشيدية".
وأكدت أنها "لن تتهاون مع أي شخص، يتسبب في قتل وترويع أهلنا الآمنين في المخيم".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة فتح سلمت مخابرات الجيش المتسببين بإشكال الرشيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.