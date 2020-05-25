مستشفى بيروت الحكومي: إجراء 220 فحصا ولا حالات حرجة جديدة

أعلن مستشفى بيروت الحكومي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، أن عدد الفحوصات التي اجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بلغ 220 فحصا، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 64 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة 20 حالة".
وأشار إلى عدم تسجيل حالات حرجة جديدة، وكذلك عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ليبقى مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، عند رقم 191 حالة شفاء.
وذكر بأنه "لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".
وأشار إلى أن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961".
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