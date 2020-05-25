إنقاذ غريقين على المسبح الشعبي في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ان بحر صيدا شهد حادثة غرق شخصين قرب المسبح الشعبي للمدينة حيث سحبهما التيار، وقام عناصر ​الدفاع المدني​ وعناصر سرية اطفاء ​بلدية صيدا​ وعدد من الشبان بإنقاذهما وسحبهما الى الشاطىء وافيد ان حالتهما مستقرة.

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