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مواطن في عاليه أردى امرأة ثم أطلق النار على نفسه

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ذكرت معلومات صحافية أن المواطن "س. ع. خ" مواليد مدينة ​عاليه​ العام 1972، أطلق النار من سلاح صيد نوع "بومب أكشن" على المواطنة "ا. م. غ" مواليد بلدة البساتين العام 1968، فأرداها، ثم أطلق النار على نفسه.

وعلى الفور حضر عناصر من ​الأجهزة الأمنية​ والأدلة الجنائية، إلى مكان الجريمة في عاليه، حيث رفعت البصمات وفتح تحقيق بالحادث، ثم نقلت الجثتان بواسطة الصليب الأحمر، إلى مستشفى الإيمان في عاليه، لاستكمال التحقيقات، ومعرفة أسباب الجريمة ودوافعها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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