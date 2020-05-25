كيدانيان: ليضرب وزير السياحة على الطاولة كي لا يشارك بتشييع السياحة

أشار وزير السياحة الأسبق افيديس كيدانيان إلى أن "السياحة الداخلية في ​لبنان​ لن توفي قسما مما يتمناه اصحاب ​المطاعم​ أو المؤؤسات السياحية، لأن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير جدا، ولا أعتقد أن هناك إستمرارية بكثير من القطاعات السياحية، فتأجيل ​القروض​ وإعفاءات بسيطة وتخفيف الأعباء عن أصحاب ​المؤسسات السياحية​ و خصوصا المطاعم، يساهم في استمراريتها".

وأشار في مداخلة تلفزيونية أن "المجتمع والقطاع السياحي على تماس يومي، وما نريده هو حلول سريعة جدا، ولا يمكن أن نمشي بالخطط السابقة الموجودة في ​وزارة السياحة​، لأن الوضع السابق مختلف عن الوضع الحالي تماما".

وأكد كيدانيان "اننا بحاجة إلى أن يبقى القطاع السياسي يتنفس، والقطاع السياحي أدخل للبنان أكثر من 8 مليارات ​دولار​، وهذا كان يصنع الفرق بين ​الصادرات​ والإيرادات، لكننا اليوم غير قادرين إلا إذا حافظنا على هذا القطاع، وأتمنى من وزير السياحة ​رمزي مشرفية​ أن يضرب يده على الطاولة كي لا يشارك بتشييع القطاع السياحي".