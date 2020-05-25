كيدانيان: ليضرب وزير السياحة على الطاولة كي لا يشارك بتشييع السياحة

أشار وزير السياحة الأسبق افيديس كيدانيان إلى أن "السياحة الداخلية في لبنان لن توفي قسما مما يتمناه اصحاب المطاعم أو المؤؤسات السياحية، لأن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير جدا، ولا أعتقد أن هناك إستمرارية بكثير من القطاعات السياحية، فتأجيل القروض وإعفاءات بسيطة وتخفيف الأعباء عن أصحاب المؤسسات السياحية و خصوصا المطاعم، يساهم في استمراريتها".
وأشار في مداخلة تلفزيونية أن "المجتمع والقطاع السياحي على تماس يومي، وما نريده هو حلول سريعة جدا، ولا يمكن أن نمشي بالخطط السابقة الموجودة في وزارة السياحة، لأن الوضع السابق مختلف عن الوضع الحالي تماما".
وأكد كيدانيان "اننا بحاجة إلى أن يبقى القطاع السياسي يتنفس، والقطاع السياحي أدخل للبنان أكثر من 8 مليارات دولار، وهذا كان يصنع الفرق بين الصادرات والإيرادات، لكننا اليوم غير قادرين إلا إذا حافظنا على هذا القطاع، وأتمنى من وزير السياحة رمزي مشرفية أن يضرب يده على الطاولة كي لا يشارك بتشييع القطاع السياحي".
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