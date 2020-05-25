سقوط قتيل وجرحى وتضرر سيارات بإشكال بمخيم الرشيدية في صور

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه وقع قبل قليل اشتباكات عائلية بين 3 عائلات في مخيم "الرشيدية" في منطقة صور اسفرت عن مقتل المدعو ج.س. البالغ من العمر 55 سنة، اثناء مروره بمكان الحادث صدفة، واصابة 3 اشخاص بجراح .وقد نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة للعلاج.

كما تسعى ​القوى الأمنية​ لتوقيف مفتعلي الاشكال، حيث يشهد المخيم ​اطلاق نار​ كثيف في هذه الاثناء.

وناشد عدد من سكان المخيم القوى الفلسطينية التدخل و الضرب بيد من حديد لمعالجة الموضوع ومحاسبة المخلين بأمن المخيم.