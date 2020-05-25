سقوط قتيل وجرحى وتضرر سيارات بإشكال بمخيم الرشيدية في صور

أفاد مراسل "الخليج 365" عن أنه وقع قبل قليل اشتباكات عائلية بين 3 عائلات في مخيم "الرشيدية" في منطقة صور اسفرت عن مقتل المدعو ج.س. البالغ من العمر 55 سنة، اثناء مروره بمكان الحادث صدفة، واصابة 3 اشخاص بجراح .وقد نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة للعلاج.
كما تسعى القوى الأمنية لتوقيف مفتعلي الاشكال، حيث يشهد المخيم اطلاق نار كثيف في هذه الاثناء.
وناشد عدد من سكان المخيم القوى الفلسطينية التدخل و الضرب بيد من حديد لمعالجة الموضوع ومحاسبة المخلين بأمن المخيم.
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