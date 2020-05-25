حديفة:التحرير لخص تضحيات اللبنانيين والمقاومين والحذر من مغامرات جديدة

أشار مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​صالح حديفة​ ، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "أمام طروحات البعض الذي لم يتعلم من الماضي، يبقى تحرير الأرض من الاحتلال ذكرى وطنية عربية جامعة سطّرتها تضحيات قوافل طويلة من مقاومين وشهداء، لخّصوا صمود ال​لبنان​يين من ​بيروت​ للجبل ف​الجنوب​ و​البقاع​، وكسروا أسطورة ​اسرائيل​. فالحذر من محاولات ضرب كيان لبنان بصيغ ومغامرات جديدة".

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