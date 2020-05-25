المنلا: ليس ضرورياً أن يعتبر صندوق النقد أن تحرير سعر صرف الليرة مفيد

أشار مستشار رئيس ​الحكومة​ السابق سعد الحريري ​نديم المنلا​، في حديث تلفزيوني، إلى أن خطة التعافي الحكومي ليست طموحة، لافتاً إلى أن مقارنتها مع خطة ​جمعية المصارف​ ومع ما قد يطرحه ​صندوق النقد الدولي​ لا يمكن أن تؤدي إلى وصف الخطة بالتعافي، سائلاً: "كيف يكون ذلك مع دخل 30 مليار دولار أميركي بدل 60 مليار، بينما متوسط دخل الفرد سيكون أقل من النصف؟"

وأوضح المنلا أن خطة الحكومة ستُؤدي إلى دخل في العام 2043 يوازي دخل الدولة في العام 2018 مع بطالة وغلاء معيشي، لافتاً إلى أن لبنان عضو مؤسس في صندوق النقد الدولي له حقوق وعليه واجبات.

وأشار المنلا إلى أن المفاوضات مع الصندوق تكون في المرحلة الأولى من أجل الإتفاق على الأرقام والتشخيص، بينما في المرحلة الثانية يكون الإتفاق على الحل، موضحاً أن ليس ضرورياً أن يعتبر الصندوق أن تحرير سعر الصرف مفيد أو يحل الأزمة، لكن الدولة تقترح هذا الأمر في خطتها.

ورأى المنلا أن المشكلة لا تزال في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن هناك تخطباً على المستوى الحكومي حول أمور عديدة، سائلاً: "هل الحكومة متفقة على الأرقام في ما بينها؟"، معتبراً أنها أسرعت بخطة غير متفق عليها من أجل الحديث عن إنجازات.