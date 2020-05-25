ادي معلوف: مؤمنون بأن للسياحة حيز مهم من المرحلة القادمة

أكد عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ادي معلوف​، أن "وضع المطار واستقبال الطائرات بظل وجود ​فيروس كورونا​ في لبنان والعالم سيكون خاضعا لإجراءات عالمية، من خلال بروتوكول عالمي، لأن جميع الدول ستتخذ إجراءات معينة في مطاراتها وعلى متن طائراتها لتفادي التفشي للفيروس من جديد، ولدينا في لبنان مشكلتين هما فيروس كورونا و​الأزمة​ الإقتصادية الكبيرة".

واعتبر أن "القطاع السياحي من أسرع القطاعات التي تستطيع التطور والنهوض بسرعة كما حصل في مصر واليونان وغيرهما، ويجب أن ندرس الخطوات التي يجب أن نقوم بها من إجراءات ضريبية وتأجيل المهل وقروض سياحية وغيرها، لدعم القطاع السياحي لأنه بالغ الأهمية".

ولفت النائب معلوف في حديث تلفزيوني، إلى أن "تكتل ​لبنان القوي​ سيكون له موقف ب​الزراعة​ و​الصناعة​ والسياحة التي نعمل عليها جديا، وسندخل بهذا المشروع لأننا مؤمنون بأن للسياحة حيز مهم من المرحلة القادمة، للسياح الذين يأتون إلى لبنان، وللمقيمين الذين لم يعودوا يمتلكون القدرة على السياحة خارج حدود الوطن".

وأكد معلوف أن "هناك إجراءات تنفيذية بخصوص القطاع السياحي يجب أن تقدم بسرعة، والنقاط العشر مع القطاعات السياحية، يجب أن تقر على طاولة ​مجلس الوزراء​، تدفع القطاع للإقلاع في المرحلة القادمة".