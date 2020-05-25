فياض: للابتعاد عن الخلافات السياسية بهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة

أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي فياض​ على "خيار معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولا أعتقد بأن أحدا من اللبنانيين، يريد أن يفرط في هذا الخيار، فهم يحتاجون إلى التكامل مع بعضهم بعضا، والابتعاد عن الخلافات السياسية، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية، التي يمر بها الوطن صعبة، ويجب تضافر الجهود من أجل مصلحة الوطن".

كلام فياض جاء خلال نشاط تعبيري نظمه ​اتحاد بلديات جبل عامل​، بمناسبة ​عيد المقاومة والتحرير​، جسد تكامل الجيش والشعب والمقاومة، وتم خلاله وضع إكليل من الزهور، على النصب التذكاري لشهداء الشعب والجيش والمقاومة في بلدة العديسة.