عقدت اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في التيار الوطني الحر برئاسة العميد المتقاعد نزيه الحداري، لقاءها الدوري، واستنكرت اللجنة "استمرار البعض بالتصويب على موقع رئاسة الجمهورية وعلى الحكومة على الرغم من الجهود المبذولة لمعالجة جائحة الكورونا، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد والتي جاءت كنتيجة حتميّة لاستباحة مؤسسات الدولة وتفشي الهدر والفساد خلال عقود من الزمن، متمنية على الحكومة المضي سريعاً في الخطة الانقاذية آخذة بالاعتبار الملاحظات الهامة التي قدّمها رئيس التيار جبران باسيل في لقاء بعبدا".
وأكدت اللجنة "وقوفها الثابت بجانب الدولة برموزها ومؤسساتها الدستورية كافة، انطلاقاً من أنّ الدولة مهما قصّرت أو أخطأت أو كانت بحاجة الى مزيد من التنقية والإصلاح، تبقى الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وأي تفكير خارج هذا النطاق، يشكل مقامرة بالذات والوطن".
وناشدت اللجنة "الأخوة العسكريين المتقاعدين، ضم الجهود معاً بمسيرة الاصلاح والإنقاذ، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية حفاظاً على مصلحة الجميع، وتؤكد أنها ستبقى الصوت الصارخ بالدفاع عن حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وعائلات شهدائهم وجرحاهم، ولن تقبل المسّ بهذة الحقوق تحت أيّ ظرف من الظروف".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة العسكريين المتقاعدين بالتيار: نستنكر التهجم على رئيس الجمهورية والحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.