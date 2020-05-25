لجنة العسكريين المتقاعدين بالتيار: نستنكر التهجم على رئيس الجمهورية والحكومة

عقدت اللجنة المركزية للعسكريين المتقاعدين في ​التيار الوطني الحر​ برئاسة العميد المتقاعد نزيه الحداري، لقاءها الدوري، واستنكرت اللجنة "استمرار البعض بالتصويب على موقع ​رئاسة الجمهورية​ وعلى الحكومة على الرغم من الجهود المبذولة لمعالجة جائحة ​الكورونا​، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد والتي جاءت كنتيجة حتميّة لاستباحة مؤسسات الدولة وتفشي الهدر و​الفساد​ خلال عقود من الزمن، متمنية على الحكومة المضي سريعاً في الخطة الانقاذية آخذة بالاعتبار الملاحظات الهامة التي قدّمها رئيس التيار ​جبران باسيل​ في لقاء ​بعبدا​".

وأكدت اللجنة "وقوفها الثابت بجانب الدولة برموزها ومؤسساتها الدستورية كافة، انطلاقاً من أنّ الدولة مهما قصّرت أو أخطأت أو كانت بحاجة الى مزيد من التنقية والإصلاح، تبقى الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وأي تفكير خارج هذا النطاق، يشكل مقامرة بالذات والوطن".

وناشدت اللجنة "الأخوة ​العسكريين المتقاعدين​، ضم الجهود معاً ب​مسيرة​ الاصلاح والإنقاذ، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية حفاظاً على مصلحة الجميع، وتؤكد أنها ستبقى الصوت الصارخ بالدفاع عن حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وعائلات شهدائهم وجرحاهم، ولن تقبل المسّ بهذة الحقوق تحت أيّ ظرف من الظروف".