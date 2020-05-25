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خارجية إيران تعلن استعدادها لتقاسم خبراتها مع إفريقيا لمكافحة كورونا

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أعرب وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، عن استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع بلدان ​إفريقيا​ في مجال مكافحة ​فيروس ​ المستجد، مشيرا إلى أن "إيران شريك موثوق للدول الإفريقية، و نحن مستعدون لمشاركة تجاربنا ومهاراتنا في مكافحة كورونا مع الدول الإفريقية".

وهنأ ظريف بيوم إفريقيا 2020، معتبرا أن "هذا اليوم يذكرنا بالكفاح الشجاع والبطولي لشعوب إفريقيا ضد الظلم و الاضطهاد".

وتحيي ​الأمم المتحدة​ في الخامس والعشرين من مايو، يوم إفريقيا احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي، الذي تشكل قبل 57 عاما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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