أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع بلدان إفريقيا في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن "إيران شريك موثوق للدول الإفريقية، و نحن مستعدون لمشاركة تجاربنا ومهاراتنا في مكافحة كورونا مع الدول الإفريقية".
وهنأ ظريف بيوم إفريقيا 2020، معتبرا أن "هذا اليوم يذكرنا بالكفاح الشجاع والبطولي لشعوب إفريقيا ضد الظلم و الاضطهاد".
وتحيي الأمم المتحدة في الخامس والعشرين من مايو، يوم إفريقيا احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي، الذي تشكل قبل 57 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران تعلن استعدادها لتقاسم خبراتها مع إفريقيا لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.