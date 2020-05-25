خارجية إيران تعلن استعدادها لتقاسم خبراتها مع إفريقيا لمكافحة كورونا

أعرب وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، عن استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع بلدان ​إفريقيا​ في مجال مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد، مشيرا إلى أن "إيران شريك موثوق للدول الإفريقية، و نحن مستعدون لمشاركة تجاربنا ومهاراتنا في مكافحة كورونا مع الدول الإفريقية".

وهنأ ظريف بيوم إفريقيا 2020، معتبرا أن "هذا اليوم يذكرنا بالكفاح الشجاع والبطولي لشعوب إفريقيا ضد الظلم و الاضطهاد".

وتحيي ​الأمم المتحدة​ في الخامس والعشرين من مايو، يوم إفريقيا احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي، الذي تشكل قبل 57 عاما.