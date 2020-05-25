أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 157814 حالة إثر تشخيص 987 حالة جديدة، وذلك مقابل تعافي 120015 شخصا، مشيرا إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع بواقع 1321 حالة منذ أمس الأحد، مضيفا أن 756 من مصابي كورونا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 371 منهم يخضعون للتنفس الاصطناعي.
كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 4369 حالة. وارتفع إجمالي اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في تركيا إلى 853754.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حصيلة إصابات كورونا بتركيا بـ157814 والمتعافون أكثر من 120 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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