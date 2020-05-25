تسجيل حصيلة إصابات كورونا بتركيا بـ157814 والمتعافون أكثر من 120 ألفا

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ في البلاد بلغت 157814 حالة إثر تشخيص 987 حالة جديدة، وذلك مقابل تعافي 120015 شخصا، مشيرا إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع بواقع 1321 حالة منذ أمس الأحد، مضيفا أن 756 من مصابي كورونا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 371 منهم يخضعون للتنفس الاصطناعي.

كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 4369 حالة. وارتفع إجمالي اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في ​تركيا​ إلى 853754.