مبعوث الصحة العالمية لإفريقيا يحذر من وباء صامت في القارة السمراء

حذر مبعوث المنظمة إلى إفريقيا سامبا سو، مما وصفته بـ"الوباء الصامت" لفيروس كورونا المستجد في ظل عدم إجراء فحوص طبية في معظم بلدان القارة الإفريقية، معتبرا أن "النقطة الأولى بالنسبة لي بخصوص إفريقيا، مبعث قلقي الأول، هو أن عدم إجراء اختبارات يؤدي إلى وباء صامت هناك. لذلك يجب علينا مواصلة دفع قادة دول القارة لإعطاء الأولوية للاختبارات".
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن إفريقيا شهدت تشخيص أقل حصيلة للإصابات بفيروس كورونا إذ بلغت أقل من 1.5% من العدد الإجمالي العالمي للحالات بينما وصلت نسبة الوفيات إلى 0.1% فقط من الوفيات، مثنيا على "تجربة القارة في التعامل مع الأوبئة الأخرى بما ساعدها على تعزيز استجابتها لدى التعامل مع فيروس كورونا وتجنب التأثير الذي شوهد في أماكن أخرى حتى الآن".
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