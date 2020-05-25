جورج عطاالله: أولاد الإشاعات يكذبون في كل شيء

أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطاالله​، عن استيائه من اجتزاء كلام له من مقابلته اليوم في برنامج "الحدث" عبر قناة "الجديد"، وفبركة فيديو انتشر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​.

وقال، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "ساقطون فاشلون ناهبون يائسون بائسون جائعون خائفون مأجورون مزورون، أولاد الشائعات يكذبون في كل شيء حتى وصلت بهم الوضاعة إلى فبركة وقص فيديو لاتهامي بما حاولوه مع ​حزب الله​ عبر شهود زورهم، لكن ماذا تفعل بمن لا مستقبل له، بتاكل قتلة وجايي تعمل زلمي.. وكذاب كمان".