جورج عطاالله: أولاد الإشاعات يكذبون في كل شيء

أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله، عن استيائه من اجتزاء كلام له من مقابلته اليوم في برنامج "الحدث" عبر قناة "الجديد"، وفبركة فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "ساقطون فاشلون ناهبون يائسون بائسون جائعون خائفون مأجورون مزورون، أولاد الشائعات يكذبون في كل شيء حتى وصلت بهم الوضاعة إلى فبركة وقص فيديو لاتهامي بما حاولوه مع حزب الله عبر شهود زورهم، لكن ماذا تفعل بمن لا مستقبل له، بتاكل قتلة وجايي تعمل زلمي.. وكذاب كمان".
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