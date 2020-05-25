النشرة: بايدن سينسحب من السباق الرئاسي قبل موعد الانتخابات وترامب سيفوز بالتزكية

علمت "النشرة" من مصادر أميركية ان الرئيس ​دونالد ترامب​ سيكمل طريقه كمنافس وحيد في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ليفوز بالتزكية في الدورة الثانية من عهده، وأن المرشح المنافس ​جو بايدن​ سينسحب من السباق قبل شهر على الأقل من موعد الإنتخابات.

كما وعلمت "النشرة" أن أكثر من مرشح في الحزب الديمقراطي تحمّس للترشح إلى الإنتخابات، غير أن الحزب الديمقراطي منعهم، وأغلق الباب نهائياً، ومن بينهم المرشح ​بيرني ساندرز​ الذي وجد في ضعف بايدن فرصة له أن يعيد تقديم ترشيحه بعدما أعلن انسحابه، غير انه لم يلقَ آذاناً صاغية لحماسه الرئاسي.