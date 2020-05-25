أردوغان:بفضل النظام الرئاسي تمكنا من مواجهة أزمات كورونا وليبيا وسوريا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أنه "بفضل الفرص التي منحها النظام الرئاسي الجديد، تمكنا وبنجاح من مواجهة عدة اختبارات ابتداء من الزلزال إلى جائحة ​كورونا​ وصولا إلى المستجدات في ​سوريا​ و​ليبيا​"، مؤكدا أنه سيحصل مجددا على ثقة الشعب بالانتخابات المقبلة.

وأكد أنه "أمامنا 3 سنوات لتنفيذ برامجنا وتمتين علاقتنا مع الشعب، مشيرا إلى أن "حكومته لن تتوقف عن خدمة الشعب حتى ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة في 2023، لا توقف ولا راحة لأي منا، حكومة وحزبا، في مسيرة خدمة ​تركيا​ وشعبها حتى الانتخابات المقبلة وقت يحين تقديم الحساب أمام الشعب في الصناديق"، وأضاف أنه "ليس لديه شك في الحصول على ثقة الشعب مجددا في الانتخابات المقبلة، لدى توضيح الإنجازات والنجاحات التي وضعتها الحكومة في ظل النظام الرئاسي أمام الشعب".