إصابات كورونا بأميركا تتجاوز 1.7 مليون والوفيات تقترب من 100 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الاثنين، عتبة 1.7 مليون حالة، بينما يقترب عدد ضحايا الجائحة من 100 ألف شخص.
وحتى مساء الاثنين سجلت في الولايات المتحدة 1700541 إصابة بالفيروس، بينها 99684 وفاة، ما يمثل 5.86% من الحصيلة العامة للإصابات، و457232 حالة شفاء، أي 26.88%.
وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 15342 حالة، في تراجع كبير مقارنة مع حصيلة اليوم السابق التي بلغت 26229. وذكرت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 620 حالة، مقارنة مع 1047 في الإحصائية المنشورة سابقا.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا.
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