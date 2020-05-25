إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في سوريا

أعلن الفريق الحكومي المعني بكورونا في سوريا إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء غد الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات.
كما شمل القرار السماح بالنقل الجماعي بين المحافظات، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.
وشدد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية "الأفراح والتعازي"، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب في ما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعا حسب المتغيرات، وقرر منح الأولوية في "بدل التعطل" للعاملين في المنشآت السياحية.
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