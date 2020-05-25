زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتانياهو يحاول جر إسرائيل إلى حرب أهلية

وصف زعيم ​المعارضة الإسرائيلية​ ​يائير لابيد​ تصريحات رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​، قبيل دخوله المحكمة الأحد، بأنها محاولة انقلاب، متهما إياه بالسعي إلى جر إسرائيل لحرب أهلية.

وخلال جلسة لكتلة "يش عاتيد" البرلمانية، اعتبر أن "نتانياهو يحاول جر إسرائيل إلى حرب أهلية، ولذلك فإنه من الضروري ألا يستمر في تولي منصبه"، واصفا ما جرى بـ"محاولة انقلاب قادها رئيس الوزراء وهو يحاول استهداف الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والإعلام".

وكان نتانياهو أعلن، قبيل دخوله إلى قاعة المحكمة، أنه "ليس هو من يحاكم اليوم بل معسكر اليمين برمته"، لافتاً إلى أن "جهات نافذة في اليسار والجهاز القضائي تكاتفت لإسقاط زعيم قوي من اليمين لأنها لم تتمكن من القيام بذلك بواسطة الانتخابات المرة تلو المرة"، كما اتهم أجهزة تطبيق القانون بحياكة ملفات ضده.