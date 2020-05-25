بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو

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لندن: اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أن المملكة المتحدة تعتزم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في 15 حزيران/يونيو في إطار تخفيف جديد للإغلاق الذي فرض منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون "ننوي (في 15 حزيران/يونيو) السماح بإعادة فتح كل المتاجر غير الأساسية، من المراكز التجارية الى المحال المستقلة الصغيرة".

لكن صالونات تصفيف الشعر والتجميل والفنادق ستظل مغلقة بسبب خطر تفشي الفيروس في هذه الأمكنة.

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