بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو

لندن: اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أن المملكة المتحدة تعتزم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في 15 حزيران/يونيو في إطار تخفيف جديد للإغلاق الذي فرض منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال جونسون "ننوي (في 15 حزيران/يونيو) السماح بإعادة فتح كل المتاجر غير الأساسية، من المراكز التجارية الى المحال المستقلة الصغيرة".
لكن صالونات تصفيف الشعر والتجميل والفنادق ستظل مغلقة بسبب خطر تفشي الفيروس في هذه الأمكنة.
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