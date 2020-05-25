شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: رصدنا محاولات إثارة الفتنة بين الأطباء على " السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب المصريين الأحرار، أنه فى مسار وتبعات أزمة (كوفيد-19)، رصدت غرفة عمليات الحزب عبر السوشيال ميديا وغيرها محاولات دخيلة تهدف احداث وقيعة وإثارة الفتنة بين الطواقم الطبية "الجيش الأبيض" بغرض تدمير الروح المعنوية وإضعاف قوة خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن الهجوم الشرس على وزارة الصحة والذى ينسحب على كل أطباء مصر ماهو إلا محاولة مُدبرة لإحداث حالة من التخبط والوقيعة بين صفوف ملائكة الرحمة بغرض أشغال الأبطال عن المعركة الأساسية وهي محاربة الفيروس المستجد.

وقال المصريين الأحرار فى بيان له، إن الطواقم الطبية لم تتأخر في علاج عموم المصابين فما أدرك لو كان المصاب طبيبًا أو ممرض زميل قطعًا لن يتخلي عنه؛ لافتًا إلي أن الهدف من مثيرى الفتن أحداث صراعات فئوية لاضعاف قوة المصريين في وقت نحن بأشد الحاجة للاصطفاف الكامل وتضافر الجهود.

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ودعا حزب "المصريين الأحرار" كافة الطواقم الطبية أصحاب الرسالة السامية والإنسانية للتصدى لتلك المحاولات التخريبية وإغلاق المجال امام الكارهين ورأب الصدع لمواصلة إنجازاتهم المُشرفة، موجها تحية لكل أبناء المنظومة الصحية للجهود العظيمة التى تستحق الإجلال والتقدير في محاربة فيروس غير مرئي بكل قوة وجسارة.