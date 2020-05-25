جامعة أسوان تخصص القسم الفندقي بالمستشفى الجامعي لعزل الأطباء وهيئة التدريس

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

خصصت جامعة أسوان قسم الفندقة بالمستشفى الجامعي لعزل الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصابين بكورونا.

وقال رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد غلاب، إنه حرصًا على سلامة الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في ظل مواجهة فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابة قررت إدارة الجامعة تخصيص القسم الفندقي بالمستشفى الجامعي لعزل أعضاء هيئة التدريس والأطباء الذين تتأكد إصابتهم بكورونا.

وأكد الدكتور غلاب أن الأطقم الطبية هي حائط الصد الأول لمواجهة فيروس كورونا.