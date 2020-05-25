محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
خصصت جامعة أسوان قسم الفندقة بالمستشفى الجامعي لعزل الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصابين بكورونا.
وقال رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد غلاب، إنه حرصًا على سلامة الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في ظل مواجهة فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابة قررت إدارة الجامعة تخصيص القسم الفندقي بالمستشفى الجامعي لعزل أعضاء هيئة التدريس والأطباء الذين تتأكد إصابتهم بكورونا.
وأكد الدكتور غلاب أن الأطقم الطبية هي حائط الصد الأول لمواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أسوان تخصص القسم الفندقي بالمستشفى الجامعي لعزل الأطباء وهيئة التدريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.