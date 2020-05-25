للمرة الثانية.. ولادة مُصابة بكورونا داخل مستشفى عزل المنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
نجح فريق طبي داخل مستشفى عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، في إجراء عملية ولادة لمصابة.
وقال مصدر داخل مستشفى العزل إن حالة الأم والمولود مستقرة، وإن تلك العملية هي الثانية عقب ولادة سيدة أخرى مصابة بكورونا داخل المستشفى يوم الجمعة الماضي، تقرر خروج مولودها عقب مرور 3 أيام على ولادته.
وأوضح المصدر أن عدد من تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية، منذ افتتاحه يوم 4 أبريل الماضي وصل إلى 246 حالة.
وبحسب تصريحات الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فإن المستشفى جرى تجهيزه لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعتها 134 سريرًا منها 109 أسرة داخلية و25 سرير عناية مركزة.
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