وكيل صحة السويس يتفقد تجهيزات مبنى عزل كورونا بـ"السويس العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد وكيل وزارة الصحة في السويس، الدكتور فيصل جودة، مبنى الرمد بالمستشفى الأميري، والذي جرى تخصيصه لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على جاهزيته لاستقبال الحالات وتوافر المستلزمات الطبية المطلوبة.

رافق وكيل الصحة الدكتور آسر محفوظ مدير الطب الوقائي، وكان في استقبالهما الدكتور يوسف خليفة مدير المستشفى.

كما تفقد جودة ومحفوظ قسم استقبال الباطنة والمخصص لفرز الحالات المشتبه في أصابها.

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وطالب وكيل الصحة خلال الجولة اليوم الإثنين بضرورة تجهيز مبنى العزل وفقاً لمعايير الجودة وطبقاً لشروط مكافحه العدوى العالمية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تخصيص عدد من المستشفيات العامة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد وعددها 320 مستشفى على مستوى الجمهورية، من بينها 4 مستشفيات في السويس.

وجرى تحديد مبنى منفصل داخل المستشفى العام بالسويس لاستقبال تلك الحالات وتشخيصها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقًا لتعريف الحالة وذلك لتخفيف الضغط على مستشفيات الحميات والصدر وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات بعد الزيادة المتوقعة لأعداد الاصابات اليومية.