انخفاض مستمر لأعداد المصابين بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن انخفاض جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وحسب وزارة الصحة اليوم الاثنين، فإن عدد المصابين في المستشفيات انخفض خلال اليوم الأخير بواقع 387 شخصا، ليصل إلى 16798مريضا.
واستمر هذا المعدل بالانخفاض منذ عدة أسابيع، وانقطع مرة واحدة فقط خلال هذه الفترة يوم أمس الأحد.
وانخفض كذلك عدد المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 46 شخصا خلال اليوم الأخير، ليصل
وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 93 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 28432 شخصا.
كما سجلت فرنسا خلال اليوم الأخير 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 145 ألفا و279 شخصا.
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