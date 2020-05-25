أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين، عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7532، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارةالصحة محمد اليوبي، إنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات إلى 200، فيما تم تسجيل 71 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4774 حالة.
وأكد اليوبي أن عدد الحالات المستبعدة بعد نتائج التحاليل السلبية، قد بلغ 144671 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.
ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية بكل مسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. وفاة واحدة و99 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.