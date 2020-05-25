الكويت تقرر الانتهاء من الحظر الكلي والانتقال إلى الحظر الجزئي

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أن مجلس الوزراء واستنادا إلى تقارير السلطات الصحية قرر انتهاء الحظر الشامل في 30 الجاري والانتقال إلى الحظر الجزئي على أن يتم إعلان تفاصيله الخميس المقبل.

وأضاف الصالح، في المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدها أمس وما نتج عنها من قرارات، أنه تقرر تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتكريم العاملين في الصفوف الأمامية

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وتابع أن خط الاستيراد لوزارة الصحة مستمر وأنه هناك مخزون كاف من المستلزمات الطبية كالمعقمات والكمامات، مضيفا أنه تم زيادة حركة الاستيراد بتكليف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف توفير كمامات قماشية يتم توزيعها على الجمعيات التعاونية. وأضاف وزير الداخلية أن قرار الحظر الشامل ساهم في كبح جماح زيادة الاعداد وجميع اعداد الاصابات التي تم

الاعلان عنها كانت متوقعة، مشيرا إلى أن جميع الفرق الفنية تضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة آخذة بالاعتبار قواعد منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم بالأمراض الأمريكي وسيتم إعلان ذلك يوم الخميس بعد لقاء اللجنة العليا رئيس مجلس الأمة ونواب الأمة للاستماع لملاحظاتهم يوم غد أو بعد غد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية انه تم تكليف وزير الأوقاف بإعطاء تصور قريباً جداً في شأن العودة إلى الصلاة في المساجد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية. واشاؤ الى تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية بتخصيص بعض الفنادق كمحاجر مؤسسية لبعض الحالات المصابة بفيروس.