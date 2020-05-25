دبي تسمح بحرية الحركة والنشاط الاقتصادي بدءا من الأربعاء

قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد يوم الاثنين إن الإمارة ستبدأ السماح باستئناف حرية الحركة والنشاط الاقتصادي اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان صحفي إنه اعتبارا من يوم الأربعاء، لن تكون هناك قيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية من السادسة صباحا وحتى 11 مساء.

وقال المكتب الإعلامي على تويتر إنه من المقرر السماح باستئناف بعض أنشطة مرافق البيع بالتجزئة والجملة مع الخضوع لمزيد من عمليات التعقيم وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وسيشمل ذلك دور العرض السينمائي والصالات الرياضية الداخلية والمراكز التعليمية والعلاجية للأطفال من بين أنشطة أخرى.

سمحت دبي، وهي مركز للأعمال والسياحة، بإعادة فتح المتاجر بطاقة محدودة خلال شهر رمضان الذي بدأ في 24 بريل نيسان. وسمحت دبي أيضا باستئناف أنشطة المطاعم التي تضم أماكن لتناول الطعام والمقاهي بثلاثين بالمئة من طاقتها وإعادة فتح الحدائق العامة بقيود.

وإعلان يوم الاثنين يأتي على العكس من إجراءات اتخذتها الإمارات الأسبوع الماضي بمد حظر التجول في شتى أنحاء البلاد ساعتين بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

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وسجلت الإمارات 822 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 30 ألفا و307، مع 248 وفاة.

وأضاف بيان يوم الاثنين أن مطار دبي سيبدأ أيضا لاستقبال المواطنين العائدين والمسافرين إلى وجهات أخرى في رحلات عابرة اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقالت الإمارات، لبتي أوقفت دخول المقيمين غير الإماراتيين في 19 مارس آذار، الأسبوع الماضي إنها ستبدأ قريبا السماح بدخول أولئك الذين يحملون إقامات سارية العالقين في الخارج والذين لهم أسر داخل الإمارات. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المقيمين الذين لهم أقارب في الإمارات قد تبدأ إعادتهم اعتبارا من أول يونيو حزيران للم شملهم مع أسرهم.

علقت البلاد رحلات الركاب الجوية المنتظمة وأغلقت أغلب الأماكن العامة لمحاربة المرض، لكن شأنا شأن الدول العربية الخليجية الأخرى، شهدت انتشار الفيروس بين العمال المهاجرين ذوي الدخول المنخفضة الذين يعيشون في مساكن شديدة الازدحام، مما دفعها إلى تكثيف الاختبارات.

رويترز