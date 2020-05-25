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بريطانيا تعلن إعادة فتح آلاف المتاجر مع تخفيف إجراءات العزل العام

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين إن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم، واضعا جدولا زمنيا للشركات في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة .

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إنه واعتبارا من الأول من يونيو حزيران يمكن للأسواق الخارجية أن تعيد فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة كوفيد-19، في حين يمكن لجميع متاجر التجزئة غير الأساسية الأخرى أن تفتح أبوابها اعتبارا من 15 يونيو إذا ما استوفيت اختبارات الحكومة.

وأضاف جونسون ”هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا“.

رويترز

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