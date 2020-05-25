كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جونسون: بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في شهر يونيو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الإثنين، بأن بلاده تنوي إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في يوم 15 يونيو القادم وذلك في إطار تخفيف جديد للإغلاق الذي فرض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وأضاف جونسون: ولكن صالونات تصفيف الشعر والتجميل والفنادق ستظل مغلقة بسبب خطر تفشي الفيروس في هذه الأمكنة.
هذا وأعلن يوم أمس الأحد، أن بلاده ستنتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وقال: إن المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات ستتضمن إعادة فتح المدارس أمام الطلاب، مشدداً على أن بريطانيا أحرزت "تقدمًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا ولكن هذا الأمر مشروط بالالتزام بالإجراءات"، لافتاً إلى أنه يمكن "التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا هذا العام".
وفي وقت سابق من اليوم، سجلت وزارة الصحة البريطانية 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 36914 شخصا، موضحة أنها سجلت 1625 إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 261184.
وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,537 مليون إصابة، بينهم أكثر من 347 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,320 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.