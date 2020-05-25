الصحة العالميّة تعلّق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علّقت منظمة الصحة العالميّة، اليوم الإثنين، بشكل مؤقت، التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين، والتي تجري من خلاله منظمة الصحة العالمية ودول عدة، تجارب في جهود تطوير لقاح لفيروس كورونا، وتأتي هذه الخطوة كإجراء وقائي.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة، يوم الجمعة، في مجلة "ذي لانسيت" الطبية اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلا وقد يكون ضارًا.

وبدأت منظمة الصحة قبل أكثر من شهرين تجارب سريرية تشمل خصوصا عقار هيدروكسي كلوروكين بهدف التوصل إلى علاج فاعل لكوفيد-19. وقال مدير المنظمة إن "أكثر من 400 مستشفى في 35 بلدًا تستعين (حاليًا) بمرضى وتمت الاستعانة بنحو 3500 مريض في 17 بلدًا".

لكن الدراسة المسهبة التي نشرتها "ذي لانسيت" أظهرت أن لا الكلوروكين ولا هيدروكسي كلوروكين أثبتا فاعلية ضد كوفيد-19 لدى المرضى في المستشفيات، حتى أن هذه المركبات تزيد من خطر الوفاة ومن عدم انتظام ضربات القلب.

وحللت الدراسة معلومات تعود إلى نحو 96 ألف مريض أصيبوا بفيروس سارس-كوف-2 ونقلوا إلى 671 مستشفى بين 20 كانون الأول/ ديسمبر و14 نيسان/ أبريل 2020 وتوفوا فيها أو خرجوا منها.

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ولفت تيدروس إلى أنه سيتم تعليق التجارب التي تقوم بها المنظمة وشركاؤها لهيدروكسي كلوروكين في انتظار "تحليل المعطيات" الناتجة من التجارب السابقة. وقالت الطبيبة سمية سواميناثان المكلفة الدائرة العلمية في المنظمة إنه "إجراء مؤقت".

وهيدروكسي كلوروكين هو أحد مشتقات الكلوروكين، ويوصف منذ عقود لمعالجة الملاريا. ويشهد منذ نهاية شباط/ فبراير شهرة غير مسبوقة منذ نشر البروفسور الفرنسي، ديدييه راؤول، دراسات عدة أظهرت في رأيه فاعلية هذا العقار إذا تم إقرانه بالمضاد الحيوي أزيتروميسين.

حتى أن الرئيس دونالد ترامب أعلن أنه يتناوله يوميا من باب الوقاية، فيما أبدى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ثقته بفاعليته ما دفع وزارة الصحة إلى أن توصي باستخدامه مع المرضى الذين يظهرون فقط أعراضًا طفيفة.

وحرص مدير منظمة الصحة، يوم الإثنين، على التذكير بأن هيدروكسي كلوروكين وكلوروكين لا يزالان "يعتبران عمومًا علاجا آمنا للمصابين بأمراض المناعة الذاتية والملاريا".