الإمارات: تخطي فحوصات فيروس كورونا حاجز المليونين

الإثنين 25 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت دولة الإمارات، يوم الاثنين، عن تجاوز إجمالي عدد الفحوصات التي أجراءها القطاع الصحي في الدولة حاجز المليونين، وتسجيل 822 إصابة جديدة.



وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن العويس إن إجمالي الفحوصات المنفذة على مستوى الدولة تجاوز المليوني فحص وبالتحديد 2,044,493 فحصا ضمن الخطة الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه العويس بالشكر "لكافة أبطال خط الدفاع الأول لجهودهم المبذولة في مختلف المراكز الطبية، ومراكز الفحص والحجر الطبي، وتعاون المصابين معهم لإنجاح الجهود الوطنية في الحد من انتشار مرض كوفيد - 19."

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ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الصحة ووقاية المجتمع قوله إن "هذا الرقم يؤكد عزم دولة الإمارات السعي في الحد من انتشار الفيروس".

وأضاف "هدفنا أن نكون استباقيين في الكشف عن المزيد من الحالات، والحد من انتشار الفيروس في الدولة، ونحن في مرحلة مهمة من مراحل التعامل مع الفيروس واحتوائه تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع واستمرار التعاون لنكون لإخواننا في خط الدفاع الأول عوناً ومع قيادتنا والخروج آمنين بإذن الله من هذه المرحلة."

من جهتها، فادت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة آمنة الضحاك الشامسي بأن توسيع نطاق الفحوصات مستمر، حيث تم إجراء 41,202 فحص جديد، والتي كشفت عن 822 إصابة جديدة بمرض كوفيد - 19، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 30,307 حالات إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.

وأعلنت المتحدثة خلال الإحاطة الإعلامية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 15,657 حالة، بعد تسجيل 601 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس مرض كوفيد - 19 وتعافيها التام من أعراض المرض، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 248 حالة.