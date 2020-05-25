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شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة .. توجيهات بتعديل مواعيد حظر التجوال وتطبيقه لمدة 48 ساعة والان مع التفاصيل
الإثنين 25 مايو 2020
صورة أرشيفية
وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا بالمحافظة، اليوم، الأجهزة الأمنية والعسكرية، بتقديم أوقات حظر التجوال في مدينة الغيضة، اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الثانية عشر مساءً، واستمراره بشكل مؤقت لمدة يومين حتى تاريخ 27 مايو الجاري، لحين انعقاد اجتماع لجنة الطوارئ ومناقشة التطورات المتعلقة بالوباء المستجد، واقرار الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وباشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ توجيهات المحافظ بنشر الدوريات في الشوراع والأماكن العامة، وسط التزام تام من المواطنين بقرار حظر التجوال، في موقف يعكس مدى الوعي والحرص الذي تتمتع به المحافظة للوقاية من وباء كورونا ومنع انتشاره.
وأفاد مصدر أمني مسؤول بالمحافظة بأن دوريات الأمن انطلقت من فور تلقي توجيهات المحافظ وانتشرت في الشوارع والأماكن العامة.. مشيداً بوعي والتزام المواطنين وتجاوبهم الكبير مع الأجهزة الأمنية ومساهمتهم في إنجاح تنفيذ قرار حظر التجوال.
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