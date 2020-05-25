شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن دبي تسمح بحرية الحركة والنشاط الاقتصادي بدءا من الأربعاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:43 مساءً, 25 مايو 2020 م المناطق - الرياض قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، أمس، إن الإمارة ستبدأ السماح باستئناف حرية الحركة والنشاط الاقتصادي اعتبارا من يوم الأربعاء.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، إنه اعتبارا من يوم الأربعاء، لن تكون هناك قيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية من السادسة صباحا وحتى 11 مساء.

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