البلوتوث يهدد مليارات الأجهزة الإلكترونية بخطر الاختراق

المناطق - الرياض

تعد تقنية البلوتوث من أكثر التقنيات الشائعة لتبادل البيانات لاسلكيا بين الأجهزة الإلكترونية، لكن هذه الميزة، يمكن أن تصبح خطرا يهدد مليارات الهواتف والحواسب.

وحول هذا الموضوع قال باحثون من معهد التقنية الاتحادي في سويسرا، إنهم اكتشفوا ثغرات خطيرة في تقنية البلوتوث تهدد خصوصية مليارات الأجهزة الإلكترونية حول العالم.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الثغرات تسهل على القراصنة استخدام برمجيات تنتحل هوية البلوتوث، في الأجهزة التي تدعم تقنيات BR و EDR لنقل البيانات لاسلكيا.

الخطير في تلك الهجمات وفقا للباحثين هو، أنها تستهدف مجموعات كبيرة ومتنوعة من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والحواسب الشخصية واللوحية، دون أن يدرك صاحب الجهاز المخترق أن جهازه تعرض للاختراق بحسب “روسيا اليوم”.

تحدث مثل هذه العمليات عادة مع الأجهزة الإلكترونية التي قرنت لاسلكيا مع أجهزة أخرى، فلا يطلب الجهاز من مستخدمه إدخال كلمة مرور خاصة لإقرانه مع جهاز كان قد تعرف على رمزه الإلكتروني، وفي هذه الحالة يمكن للمخترقين استعمال أجهزة برموز إلكترونية مشابهة لرموز الأجهزة التي كانت قد اتصلت مع جهاز الضحية، واختراق أجهزة ضحاياهم.