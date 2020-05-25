شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة غير سارة عن «هيدروكسي كلوروكين» والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين، إنه تم تعليق تجربة سريرية لاستخدام عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كوفيد-19 وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضح تيدروس أن الأفرع الأخرى للتجربة، وهي مبادرة دولية كبرى لإجراء تجارب سريرة على العلاجات المحتملة، مستمرة.

وقال الدكتور مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، إن قرار تعليق التجارب على استخدام هيدروكسي كلوروكين اتخذ بدافع "توخي الحذر الشديد".