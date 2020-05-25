شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تسجل 4 آلاف وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السويد اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة أربعة آلاف وفاة. وأكدت وكالة الصحة العامة بالسويد تسجيل 4029 وفاة من 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس, مشيرة إلى أن نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عاماً.

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