شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقرر عدم تمديد الحظر الشامل والان نبدء بالتفاصيل
وقال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: "قرر مجلس الوزراء مع انتهاء القرار الصادر بفرض الحظر الشامل ان لا يمدد للحظر الشامل بعد 30 الشهر وننتقل الى مرحلة الحظر الجزئي وسوف يتم الاعلان عن تفاصيله يوم الخميس".
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تقرر عدم تمديد الحظر الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.