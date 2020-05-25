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الكويت تقرر عدم تمديد الحظر الشامل

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قرر مجلس الوزراء الكويتي، عدم تمديد الحظر الشامل، والانتقال إلى مرحلة الحظر الجزئي، على أن تعلن التفاصيل الخميس المقبل.

وقال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: "قرر مجلس الوزراء مع انتهاء القرار الصادر بفرض الحظر الشامل ان لا يمدد للحظر الشامل بعد 30 الشهر وننتقل الى مرحلة الحظر الجزئي وسوف يتم الاعلان عن تفاصيله يوم الخميس".

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