وكالة العمل الألمانية: تكاليف دعم تخفيض أوقات الدوام ستتجاوز 30 مليار يورو



أشارت تقديرات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا إلى أن التكاليف المخصصة لدعم العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم بسبب جائحة كورونا، ستتجاوز 30 مليار يورو بحلول نهاية العام الحالي.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية تنشرها غدا الاثنين، قال ديتلف شيله، رئيس الوكالة:" عندئذ سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تقدم المساعدة".

وأوضح شيله أن الوكالة لم تدفع حتى الآن سوى 5.2 مليار يورو فقط لإعانات العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم، وارجع ذلك إلى أنه لم يتم إعداد الحساب الخاص بالكثير من الشركات بعد.

وتلقت الوكالة إخطارات بتقليص أوقات دوام أكثر من عشرة ملايين عامل في ألمانيا بسبب جائحة كورونا، وتتوقع الوكالة أنه ليس جميع من تقدم بطلب للحصول على هذا الدعم، لديهم الحق فعليا في الاستفادة من هذا الدعم.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة لديها احتياطي بالمليارات في الوقت الراهن، لكنه من غير المؤكد ما إذا كان هذا الاحتاطي سيكفي للتخفيف من تداعيات الوباء بالنسبة لسوق العمل.

هذا وقد سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 178 ألف و500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد.

كماو سجلت ألمانيا حتى الآن 8252 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 23 حالة منذ أمس.

