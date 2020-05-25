شرطة نينوى تكشف ملابسات جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات

كشف قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، الاثنين، ملابسات جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وقال الحمداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى مكون من ضباط تحقيق اكفاء من (مديرية ابي تمام ومديرية النصر ومديرية مكافحة الاجرام وام الربيعين) وبعد جمع المعلومات والادلة الجنائية والاستفادة من كاميرات المراقبة تتمكن وخلال اقل من ٢٤ ساعة من كشف جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر (٨ سنوات)".



وأوضح الحمداني بالقول، انه "تم القبض على القاتل وهو ابن عمها (علما انه مختل عقليا)، وقد تم كشف الجريمة والقبض على القاتل في منطقة (حي القاهرة) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

