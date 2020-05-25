إصابة احد النازحين من بغداد في مخيم حسن شامي شرقي الموصل

أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الاثنين، إصابة احد النازحين من بغداد في مخيم حسن شامي شرقي مدنية الموصل بمحافظة نينوى. وقال الغراوي في بيان تلقته الخليج 365، إن "مخيم حسن شامي، سجل اصابة أحد النازحين من محافظة بغداد بفايروس كورونا ". ودعا الغراوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى "الايعاز بحملة تعقيم شاملة في المخيمات لحماية النازحين والمحافظة على حياتهم".



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