تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في اربيل

اعلنت دائرة صحة اربيل، الاثنين، عن تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.
وقالت صحة اربيل في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ست اصابات جديدة بفايروس كورونا تم تسجيلها اليوم في اربيل".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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