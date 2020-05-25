تسجيل 822 إصابة جديدة بكورونا في الامارات

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة في الإمارات آمنة الشامسي، أنه، "تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات الإصابة بالمرض، وبذلك يصل إجمالي الوفيات 248 شخصا".

وأضافت: "أجرينا أكثر من 41 ألف فحص جديد خاصة بالفيروس، الأمر الذي كشف عن 822 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا".

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وتابعت الشامسي، أن "عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 15 ألف و657 حالة بعد تسجيل 601 حالة شفاء جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها، وإلى ممارسة حياتها الطبيعية".

وأكدت، أن "عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 14,402 حالة من جنسيات مختلفة.

وشددت المتحدثة باسم حكومة الإمارات على أن "الظروف الراهنة فرضت واقعا جديدا في التعامل والتواصل حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، والتخلي عن بعض عاداتنا التي ارتبطت بالأعياد ومناسباتنا الخاصة، كالزيارات وتبادل الهدايا".